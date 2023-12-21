Хуситы атаковали корабль США в Красном море

Йеменские Хуситы атаковали военный корабль, шедший под флагом США в Красном море. Ранее хуситы заявляли, что будут атаковать все корабли стран, поддерживающих Израиль.

Йеменские источники проинформировали о жестоких столкновениях, произошедших в Красном море между силами США и хуситов.

«Ожесточенные столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблем в Красном море»

– телеканал Sky News Arabia

Напомним, что в конце декабря 2023 года нефтяные танкеры из Индии и Норвегии были обстреляны БПЛА хуситов.

Напомним, что хуситы пообещали атаковать все суда стран, которые связаны с Израилем. и, начиная с октября, атаке подверглось около 15 судов. В числе пострадавших коммерческие суда, следовавшие под флагами Норвегии и Индии.

В ответ на это американская сторона заявила о том, что будет проводить военные операции по защите судов в данном регионе. Хуситы ответили, что будут атаковать как корабли США, так и тех стран, которые поддержали данное решение американцев.