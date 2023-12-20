Хуситы в Йемене готовы усилить атаки на торговые суда в Красном море

Йеменские хуситы предупредили о планах активизировать нападения в Красном море. Повстанцы утверждают, что их силы гораздо мощнее, чем рассчитывают противники.

Руководство хуситов пригрозило усилением нападений на торговые суда, такую информацию распространило эмиратское издание The National.

По его данным, соответствующее заявление сделал глава Минобороны хуситского правительства.

"Наше стратегическое оружие, радиус его действия намного превосходят ожидания наших врагов. Для нас нет "красных линий"

– Мухаммад Аль-Атфи

Генерал пригрозил осложнить положение в Красном и Аравийском морях, а также в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

Хуситы, заверил он, обладают потенциалом для еще более "болезненных" акций против коммерческого судов.

Напомним, хуситы – это йеменская военизированная группировка, устроившая в 2000-х восстание, которое спустя 10 лет вылилось в гражданскую войну. Она продолжается в стране до сих пор.