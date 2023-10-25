Вестник Кавказа

Китай откроет в Узбекистане три крупных логистических центра

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в узбекских Андижане, Навои и Каракалпакстане откроются логистические центры, которые построит китайская компания Hichain.

В китайском Гуанчжоу прошел узбекско-китайский бизнес-форум, в котором приняла участие делегация министерств и ведомств, которую возглавлял министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов, сообщили в Минтрансе Узбекистана.

Член узбекской делегации, первый заместитель министра транспорта страны Маманбий Омаров встретился с президентом китайской компании Hichain Supply Chain: стороны обсудили возможности создания совместных логистических центров в Андижане, Навои и Каракалпакстане, передает Podrobno.uz.

По итогам переговоров был подписан меморандум, скоро будет дан старт строительству.

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