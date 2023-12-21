КБР бьет рекорды по турпотоку в новогодние праздники

В этом году Кабардино-Балкария отмечает рекордное количество путешественников, которые приехали на Новый год в республику. Более 90 тыс туристов провели свои каникулы на курортах региона.

Новогодние каникулы в Кабардино-Балкарии провели свыше 90 тыс туристов, что на 20 % больше, чем в прошлом году. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале правительства региона.

«Кабардино-Балкарию посетило рекордное количество туристов в период новогодних праздников. Общее количество гостей в регионе превысило 90 тысяч человек, динамика роста по сравнению с периодом 2022−2023 годов. составила 22,3% - в аналогичный период 2023 года в республике отдохнули 73,7 тысячи человек»

- пресс-служба администрации КБР

Отмечается, что в Приэльбрусье тоже приехало рекордное количество гостей. Туристический поток здесь вырос на 22%. На новогодние каникулы сюда прибыли более 70 тыс путешественников.

Власти региона отмечают, что туристическая сфера республики стремительно развивается. В прошлом году за счет турпотока удалось пополнить региональную казну 13 млрд рублей. При этом количество туристов, которые посетили республику достигло 1,5 млн человек.