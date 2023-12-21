КБР отремонтирует дорогу к древнему городищу

Власти Кабардино-Балкарии планируют отремонтировать часть федеральной трассы, которая ведет к популярному туристическому месту.

В Кабардино-Балкарии намерены реконструировать трассу, которая ведет к древнему поселению, где часто останавливаются туристы. Федеральная магистраль будет вести к селу Верхняя Балкария и старейшему городищу. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале главы республики Казбека Кокова.

"В планах ремонт федеральной дороги, ведущей в Верхнюю Балкарию. Это важно для жителей района, где сейчас интенсивно развивается туристическая сфера. Трасса ведет, в том числе, к туристическим объектам, на которых работают и где отдыхают наши жители, а также гости республики"

- Казбек Коков

Глава региона отметил, что дорога станет безопаснее и комфортнее. Этот проект является наиболее сложным, так как расположен на высоком обрыве и имеет горный рельеф.