Метель остановила движение на двух участках трассы М-4 "Дон"

Федеральная трасса М-4 "Дон" встала в заторах из-за сильного снегопада и резкого ухудшения видимости, транспорт стоит в районе Каменска-Шахтинского и Шахт.

Движение общественного и пассажирского транспорта ограничено на участке федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области из-за непогоды, сообщило сегодня управление ГИБДД региона.

"С 17:00 мск 8 января Госавтоинспекцией Ростовской области введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке км 930 (город Каменск-Шахтинский) - км 1000 (город Шахты)"

- ГИБДД Ростовской области

Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе наблюдается сложная дорожная обстановка в южном и северном направлениях на участке трассы М-4 с 979-й по 1009-й километр, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, передает "Интерфакс".

Ранее в ГИБДД сообщили, что снегопад спровоцировал затруднение движения. Личный состав подразделений переведен на усиленный вариант несения службы, поскольку сильная метель спровоцировала заторы, спасатели из-за непогоды и заторов уже развернули два пункта временного размещения и четыре пункта обогрева, сообщили в правительстве региона.

Сами жители Ростовской области в соцсетях пишут, что из-за непогоды видимость на отдельных участках составляет не более 30 метров.

Власти Ростова-на-Дону ввели ограничения на въезд в город больших грузовых машин до полудня 9 января из-за непогоды, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Приняли решение ввести ограничение на въезд в город большегрузов с 22:00 мск 8 января до 12:00 мск 9 января. Эта вынужденная мера позволит разгрузить дороги и избежать пробок. Коммунальная техника сможет более оперативно расчищать проезжие части"

- Алексей Логвиненко