Метель остановила движение на двух участках трассы М-4 "Дон"

Движение общественного и пассажирского транспорта ограничено на участке федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области из-за непогоды, сообщило сегодня управление ГИБДД региона.
"С 17:00 мск 8 января Госавтоинспекцией Ростовской области введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке км 930 (город Каменск-Шахтинский) - км 1000 (город Шахты)"
- ГИБДД Ростовской области
Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе наблюдается сложная дорожная обстановка в южном и северном направлениях на участке трассы М-4 с 979-й по 1009-й километр, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, передает "Интерфакс".
Ранее в ГИБДД сообщили, что снегопад спровоцировал затруднение движения. Личный состав подразделений переведен на усиленный вариант несения службы, поскольку сильная метель спровоцировала заторы, спасатели из-за непогоды и заторов уже развернули два пункта временного размещения и четыре пункта обогрева, сообщили в правительстве региона.
Сами жители Ростовской области в соцсетях пишут, что из-за непогоды видимость на отдельных участках составляет не более 30 метров.
Власти Ростова-на-Дону ввели ограничения на въезд в город больших грузовых машин до полудня 9 января из-за непогоды, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Приняли решение ввести ограничение на въезд в город большегрузов с 22:00 мск 8 января до 12:00 мск 9 января. Эта вынужденная мера позволит разгрузить дороги и избежать пробок. Коммунальная техника сможет более оперативно расчищать проезжие части"
- Алексей Логвиненко