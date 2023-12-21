Непогода закрывает автотрассы в Казахстане

На Казахстан обрушилась непогода: шквалистый ветер, снег с дождем и метель. В этой связи были перекрыты многие трассы республики.

Разгулявшаяся непогода закрыла проезд для автомобилей на многих трассах Казахстана.

«Акмолинская область – 5 участков; Жамбылская область – 1 участок; Жетысуская область – 1 участок; Карагандинская область – 6 участков; Павлодарская область – 1 участок; Улытауская область – 1 участок»

– «КазАвтоЖол»

В ведомстве отметили, что местные службы переведены в режим повышенной готовности. Синоптики прогнозируют, что в последние дни на большей части страны пройдет оттепель, возможны снег, дождь и метель.

«Температура воздуха прогнозируется на севере, в центре и на юге от 0 до -5, на востоке от 0 до -10, а в южной половине 2,7 градусов тепла, в горных районах от 0 до -5 мороза»

– РГП «Казгидромет»

