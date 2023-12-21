Вестник Кавказа

Буран оставил дома школьников в двух регионах Казахстана

Буран оставил дома школьников в двух регионах Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за непогоды дистанционно сегодня учатся школьники в Абайской и Костанайской областях. Порывы ветра на фоне мороза достигают 30 м/с.

Неблагоприятная и неустойчивая погода захватила в среду несколько регионов Казахстана, частично на дистанционку переведены школьники.

Учиться онлайн сегодня будут ученики школ в Абайской и Костанайской областях.

В Костанайской области дома остались учащиеся первой смены школ в Аркалыке, Наурзумском, Узункольском, Мендыкаринском и Карасуском районах.

"27 декабря 2023 года в области Абай из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся I смены 1-11 классы школ города Семей переведены на дистанционный формат обучения"

– региональное управление образования

Циклон действует в среду в Казахстане, с ним связаны мощный порывистый ветер до 30 м/с, туман и осадки, гололед, есть вероятность метели.

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