Буран оставил дома школьников в двух регионах Казахстана

Из-за непогоды дистанционно сегодня учатся школьники в Абайской и Костанайской областях. Порывы ветра на фоне мороза достигают 30 м/с.
Неблагоприятная и неустойчивая погода захватила в среду несколько регионов Казахстана, частично на дистанционку переведены школьники.
Учиться онлайн сегодня будут ученики школ в Абайской и Костанайской областях.
В Костанайской области дома остались учащиеся первой смены школ в Аркалыке, Наурзумском, Узункольском, Мендыкаринском и Карасуском районах.
"27 декабря 2023 года в области Абай из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся I смены 1-11 классы школ города Семей переведены на дистанционный формат обучения"
– региональное управление образования
Циклон действует в среду в Казахстане, с ним связаны мощный порывистый ветер до 30 м/с, туман и осадки, гололед, есть вероятность метели.
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