Казахстан потрясло землетрясение магнитудой 4,4

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки около двух часов назад. О пострадавших информация на данный момент не поступала.

В понедельник в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сказано в заявлении, распространенном 27 мая сетью сейсмических станций МЧС страны.

Эпицентр подземных толчков, которые были зафиксированы около 11:00 по местному времени, располагался примерно в 985 км на северо-восток от Алматы.

В свою очередь, местные СМИ сообщают, что они случились в Восточно-Казахстанской области, граничащей с Алтайским краем России.

Согласно предварительным данным, жертв и разрушений нет.