В Казахстане пострадавшие от паводков семьи получили новое жилье

Теперь 356 семей, потерявших кров из-за стихийного бедствия в Казахстане, смогут начать новую жизнь, получив комфортные условия для проживания.
«В пострадавших регионах ущерб был оценен на 8 863 объектах. Новые дома и квартиры получили 356 семей, также начато строительство 1 472 домов. "Более 5,2 млрд тенге выделено на проведение ремонтных работ в 1 389 домах»
– пресс-служба администрации президента
Кроме того, пострадавшие получат единовременные выплаты, которые составят сто 100 месячных расчетных показателей.
Действия властей Казахстана являются ярким примером того, как государство может проявить заботу о своих гражданах в сложные времена. Помощь пострадавшим не только помогает им восстановить свою жизнь, но и демонстрирует важность гуманности и солидарности в обществе.