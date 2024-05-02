Вестник Кавказа

В Казахстане пострадавшие от паводков семьи получили новое жилье

В Казахстане пострадавшие от паводков семьи получили новое жилье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новое жилье и единовременные выплаты получили жители Казахстана, пострадавшие от паводков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

Теперь 356 семей, потерявших кров из-за стихийного бедствия в Казахстане, смогут начать новую жизнь, получив комфортные условия для проживания.

«В пострадавших регионах ущерб был оценен на 8 863 объектах. Новые дома и квартиры получили 356 семей, также начато строительство 1 472 домов. "Более 5,2 млрд тенге выделено на проведение ремонтных работ в 1 389 домах»

– пресс-служба администрации президента

Кроме того, пострадавшие получат единовременные выплаты, которые составят сто 100 месячных расчетных показателей.

Действия властей Казахстана являются ярким примером того, как государство может проявить заботу о своих гражданах в сложные времена. Помощь пострадавшим не только помогает им восстановить свою жизнь, но и демонстрирует важность гуманности и солидарности в обществе.

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