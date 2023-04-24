Камран Гасанов: Азербайджан взял под полный контроль Лачинский коридор 

Опубликовано: 12:00, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Установка азербайджанского КПП на границе Азербайджана и Армения в точке въезда в Лачинский коридор принципиально меняет армяно-азербайджанскую ситуацию, поскольку лишает Ереван бесконтрольного транспортного доступа к Карабаху. Об этом сегодня на "Соловьев Live" поговорили Гия Саралидзе и Камран Гасанов.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов в эфире передачи "Формула смысла" на канале "Соловьев Live" обсудили сегодня установку азербайджанского КПП на въезде из Армении в Азербайджан по Лачинской дороге и значение этого события для послевоенных процессов на Южном Кавказе.

КПП на границе меняет все

Гия Саралидзе в первую очередь отметил, что многие эксперты по региону ожидают "какой-то кульминации, после которой либо в одну, либо в другую сторону качнет развиваться ситуация". "Есть различные заявления, сделанные в том числе премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который говорил о признании территориальной целостности Азербайджана (сначала в одной интерпретации, потом в другой). Также было заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу судьбы армянского населения, проживающего в Карабахе", - сказал он.

"Самое заметное, что произошло на прошлой неделе – азербайджанская сторона установила контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, на той единственной дороге, которая соединяет Армению с Карабахом. Этому предшествовало заявление Азербайджана и видеокадры о том, что армянская сторона провозит запрещенное оборудование в Карабах", - задал тему телерадиоведущий.

Камран Гасанов подчеркнул, что установка КПП является естественным развитием ситуации, сложившейся вокруг Лачинского коридора. "Это начиналось в конце прошлого года, когда стартовала акция протеста эко-активистов, фактически взявших под контроль восточный конец Лачинского коридора. Сейчас Азербайджан взял под полный контроль всю эту дорогу, связывающую Карабах с Арменией. В Ереване утверждают, что Азербайджан якобы нарушает Трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года, однако все с точностью до наоборот. В шестом пункте прописано, что Баку гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору, так что Азербайджан вместе с российскими миротворцами ответственен за то, чтобы по коридору не шла незаконная поставка вооружений, боевиков и мин. После установки КПП ее и не будет", - указал он.

"Для Никола Пашиняна ситуация усугубляется. С одной стороны, мне кажется, он уже давно хочет закончить эту проблему. Покидая территорию Армении, он ощущает запах свободы, особенно в Евросоюзе, где ему не все чуждо, учитывая корни его власти. Именно в Европе он подписывает документы и делает заявления о поддержке территориальной целостности Азербайджана. С другой стороны, общее давление на него чувствуется – и противников из оппозиции, и армянских лоббистов из-за границы. Наверное, он боится сделать решающий ход, а потому тянет урегулирование от одного обострения до другого обострения. В такие дни Пашинян может возглавить националистическое движение, но это не является решением проблемы", - отметил политолог.

Камни преткновения Армении и Азербайджана

Гия Саралидзе указал на запутанность армяно-азербайджанской ситуации для не погруженного в регион наблюдателя. "Для многих наших зрителей, я думаю, ситуация очень запуталась. С одной стороны, есть результаты Второй Карабахской войны, есть подписанное Трехстороннее заявление. Но что тогда является камнем преткновения? Насколько я понимаю, главная проблема в том, что Пашинян, говоря о признании территориальной целостности Азербайджана, делает изъятие, что территория Карабаха не входит в это понятие, а это рушит до основания все договоренности", - сказал он.

Камран Гасанов обратил внимание на первоочередность задачи делимитации границы двух государств. "Основной камень преткновения – это установление общей границы. По-прежнему есть претензии, но, когда армянская сторона заявляет, что Азербайджан якобы занял ряд армянских территорий, то по советским картам видно, что районы, о которых идет речь, находились в составе Азербайджанской ССР. Нужно установить границу. Отсюда вытекает проблема, как в Армении говорят, "статуса Карабаха": если устанавливать границу, значит все, что позади этой границы, является территорией другого государства не на словах, а на деле. Поэтому ключевой вопрос, что будет с территориями, где сейчас находятся российские миротворцы и куда армянская сторона уже не имеет бесконтрольного транспортного доступа", - пояснил эксперт.

"Судьба Карабаха всецело зависит от политических решений и воли азербайджанской стороны. Еще есть проблема транспортных коммуникаций, которая в последнее время открыто не озвучивается, но в заявлениях МИД Азербайджана постоянно поднимается: до сих пор не открыт коридор в Нахичевань, который установлен тем же Трехсторонним заявлением. Таковы три ключевых вопроса, которые до сих пор не нашли своего решения. Мне кажется, именно это является предметом обострения", - заключил Камран Гасанов.