Кабардино-Балкарию будет штормить и заливать

Опубликовано: 16:52, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В течение ближайших трех суток на территории Кабардино-Балкарии прогнозируется ненастная погода. В этой связи в КБР было объявлено штормовое предупреждение.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии предупреждает, что в ближайшее время на территории республики ухудшится погода: пройдут ливни, также прогнозируется ветер с порывами до 25 м/c.

«В период с 14:00-16:00 19 апреля и далее до конца суток 19, 20, 21 апреля местами по территории КБР ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра»

– говорится в прогнозе.

Кроме того, спасатели не исключают схода селей в горных районах КБР.