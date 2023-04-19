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Грузию предупредили о непогоде

Грузию предупредили о непогоде
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Согласно прогнозу Национального агентства окружающей среды Грузии, в республике в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погоды: дожди с грозами, град, усиление ветра, местами возможен снег.

Начиная с четверга, 20 апреля до 21 апреля включительно на большей территории Грузии ухудшится погода. Об этом предупредили в Национальном агентстве окружающей среды, уточнив, что прогнозируется дождь с грозой, в отдельных высокогорных регионах – снег, в некоторых не исключен град. Кроме того, поднимется сильный ветер западного направления, на море 2-3-балльный шторм.

В этой связи синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. В горных районах возможны оползни и лавины.

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