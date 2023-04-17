Непогода в Астане привела к 144 ДТП за сутки

Опубликовано: 10:39, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Астане в условиях снегопада и ветра за сутки произошло 144 автоаварии - многие автомобилисты уже поменяли шины на летние. Объявлено штормовое предупреждение, закрыты некоторые трассы, школьники остаются дома. За три дня в городе выпало 1,5 месячных нормы осадков.

В столице Казахстана на фоне штормовой погоды за сутки случилось 144 ДТП, пострадали два человека, информирует департамент полиции города.

Правоохранители Астаны уточнили, что все участники многочисленных аварий передвигались на летней резине в условиях гололеда и плохой видимости. Также к причинам столкновений относятся несоблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.

В городе объявлено штормовое предупреждение, коммунальные службы работают круглосуточно в усиленном режиме. Водителей просят сократить поездки, воздержаться от выездов за город, не парковаться вдоль проезжей части.

За три дня в Астане выпало 37,6 мм осадков, месячная норма для апреля - 22 мм. Несмотря на постоянную работу снегоуборочной техники, обильный снегопад и снежные заносы приводят к тому, что разметку на дорогах не видно. В связи с этим полиция обещает не штрафовать за пересечение разметки в эти дни.

Напомним, непогода закрыла 15 участков республиканских трасс, а также привела к перебоям в работе общественного транспорта. Школьники остаются дома из-за штормовой погоды.