Черное море принесло в Казахстан плохую погоду

Опубликовано: 17:57, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возникший над Черным морем циклон продолжит портить погоду в Казахстане в эти выходные. В воскресенье в разных частях республики ожидаются снегопады, обильные ливни и пылевая буря, предупредили казахстанские метеорологи.

Как сообщили казахстанские метеорологи, в воскресенье Республику Казахстан ожидает такая же плохая погода, как сегодня. Виной тому – Черное море, где не так давно образовался сильный циклон, переместившийся через Кавказ и Каспий на казахскую землю.

Северные и северо-западные области Казахстана окажутся под ударом снегопадов, а южные и юго-восточные погрузятся в затяжные ливни с градом. В центре страны и на востоке возникнет гололедица на дорогах, а юго-западную часть республики ждет пылевая буря.

В Астане в воскресенье ожидается метель с порывами ветра до 72 км/ч. Столбик термометра в столице Казахстана не поднимется выше -4.

В Алматы будет дождливо до полудня, ветер будет достигать скорости 54 км/ч, однако днем воздух прогреется до +17.