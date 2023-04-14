Ставрополье предупредили о грозовой непогоде

Опубликовано: 8:46, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики предупредили, что в Ставропольском крае в пятницу ожидается дождь с грозой, порывы ветра будут достигать 26 м/c.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Ставрополья, в пятницу в отдельных районах края пройдет сильный дождь с грозой, которые будут сопровождаться порывами ветра до 26 м/c.

Столбики термометров будут подниматься от 10 до 20 градусов тепла. Также не исключены кратковременные дожди.

В Ставрополе не исключен кратковременные дожди. температура воздуха в краевой столице будет подниматься до 14 градусов тепла, ветер западный с порывами до 25 м/c.