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Ставрополье предупредили о грозовой непогоде

Ставрополье предупредили о грозовой непогоде
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Синоптики предупредили, что в Ставропольском крае в пятницу ожидается дождь с грозой, порывы ветра будут достигать 26 м/c.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Ставрополья, в пятницу в отдельных районах края пройдет сильный дождь с грозой, которые будут сопровождаться порывами ветра до 26 м/c.

Столбики термометров будут подниматься от 10 до 20 градусов тепла. Также не исключены кратковременные дожди.

В Ставрополе не исключен кратковременные дожди. температура воздуха в краевой столице будет подниматься до 14 градусов тепла, ветер западный с порывами до 25 м/c.

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