В Москве будет тепло и солнечно

Опубликовано: 7:40, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики обещают, что в пятницу в столичном регионе установится солнечная и по-апрельски теплая погода. Столбики термометров будут подниматься до 10 градусов тепла. По ночам возможны заморозки от минус трех до минус пяти градусов.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ сегодня в Москве будет облачно с прояснениями, столбики термометров покажут от 8 до 10 градусов тепла. В ночь на субботу похолодает до минус 3 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное В Москве составит 754 мм ртутного столба

В Московской области будет от плюс 6 - плюс 11 градусов, ночью похолодает до минус 5 градусов.