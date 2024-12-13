Рицинский нацпарк снова открылся после снегопадов

Одна из самых известных достопримечательностей Абхазии – Рицинский национальный парк, на территории которого находится знаменитое горное озеро Рица, – вернулся к работе после вынужденного перерыва.

В Абхазии заработал Рицинский национальный парк – место, которое посещает практически каждый, кто приезжает на отдых в Абхазию.

Сообщается, что попасть в парк и полюбоваться на легендарное озеро Рица можно уже с сегодняшнего дня.

Стоит отметить, что территория парка была закрыта для посещения из соображений безопасности во вторник 17 декабря. Причиной стали сильные снегопады, которые, кроме того, что заблокировали дороги, привели к возникновению лавинной опасности.