Вестник Кавказа

Рицинский нацпарк снова открылся после снегопадов

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Одна из самых известных достопримечательностей Абхазии – Рицинский национальный парк, на территории которого находится знаменитое горное озеро Рица, – вернулся к работе после вынужденного перерыва.

В Абхазии заработал Рицинский национальный парк – место, которое посещает практически каждый, кто приезжает на отдых в Абхазию.

Сообщается, что попасть в парк и полюбоваться на легендарное озеро Рица можно уже с сегодняшнего дня.

Стоит отметить, что территория парка была закрыта для посещения из соображений безопасности во вторник 17 декабря. Причиной стали сильные снегопады, которые, кроме того, что заблокировали дороги, привели к возникновению лавинной опасности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1060 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Абхазии не исключают отключение сотовой связи из-за проблем с электроэнергией

В Абхазии не исключают отключение сотовой связи из-за проблем с электроэнергией

Свыше 25 тыс т мандаринов из Абхазии получила Россия

Свыше 25 тыс т мандаринов из Абхазии получила Россия

Крушение танкеров в Керченском проливе – что ждет Абхазию?

Крушение танкеров в Керченском проливе – что ждет Абхазию?

Центральная трасса Абхазии может остаться на ночь без света

Центральная трасса Абхазии может остаться на ночь без света

Абхазия планирует увеличить поставки электроэнергии из Грузии

Абхазия планирует увеличить поставки электроэнергии из Грузии

Отключения света привели к перебоям с водой в Абхазии

Отключения света привели к перебоям с водой в Абхазии

Абхазия продолжает оплачивать переток электричества из России

Абхазия продолжает оплачивать переток электричества из России

Чрезвычайный съезд Совета старейшин проведут в Абхазии

Чрезвычайный съезд Совета старейшин проведут в Абхазии

Отключения света в Абхазии: детей распускают на каникулы

Отключения света в Абхазии: детей распускают на каникулы

Новоафонская пещера открыта для туристов

Новоафонская пещера открыта для туристов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы