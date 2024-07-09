Вестник Кавказа

Кабардино-Балкария попала в зону масштабного отключения света 

Кабардино-Балкария попала в зону масштабного отключения света 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подача электроэнергии была приостановлена в КБР. Это связано с авариями  на подстанциях в Ростовской области. Специалисты уже работают на местах и делают все для ликвидации неисправностей

Кабардино-Балкария оказалась в зоне масштабного отключения электроэнергии, которая во вторник затронула ЮФО и СКФО. Так, в Краснодаре обесточено почти 40% абонентов. Это связано с авариями на подстанциях в Ростовской области. Что касается КБР, то под отключения попала республиканская столица, а также ряд районов.

«По причине сбоя на генерирующем оборудовании в Ростовской области в некоторых южных регионах России введены временные ограничения подачи электроэнергии. Временные отключения электричества имеют место и в нашей республике»

– глава региона Казбек Коков.

Далее республиканский лидер отметил, что специалисты уже работают на местах и делают все для ликвидации неисправностей. Планируется, что в ближайшее время свет вернется в дома жителей Кабардино-Балкарии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1800 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорты СКФО обновятся к 2028 году

Аэропорты СКФО обновятся к 2028 году

Турист из Беларуси лишился жизни в горах КБР

Турист из Беларуси лишился жизни в горах КБР

Турист из Беларуси сорвался со скалы в КБР

Турист из Беларуси сорвался со скалы в КБР

Чрезвычайная пожароопасность 5 класса объявлена в Кабардино-Балкарии

Чрезвычайная пожароопасность 5 класса объявлена в Кабардино-Балкарии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы