Израиль не хочет войны с Хезболлой

Опубликовано: 18:31, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израилю не нужны военные действия с ливанским движением Хезболла. Соответствующее заявление сделал израильский министр обороны.

Израильские власти не стремятся вести войну на два фронта, так что Тель-Авиву не нужна эскалация на границе с Ливаном. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

В то же время, уточнил политик, позиция Израиля изменится, если Хезболла сама решит присоединиться к конфликту.

Ранее сегодня по Израилю были выпущены девять ракет из Ливана. Информацию об обстреле озвучила пресс-служба ЦАХАЛ. Позже стало известно, что его совершили радикалы ХАМАС – по крайней мере, организация взяла на себя ответственность за случившееся. Большинство ракет были перехвачены "Железным куполом", прочие ударили по районам, где нет жителей. В качестве ответной меры израильские военные произвели артиллерийский обстрел.