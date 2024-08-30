Из-за аварии пропала вода у части жителей Минвод

В четверг часть жителей Минвод осталась без воды из-за произошедшей аварии. Восстановить водоснабжение рассчитывают в течение ближайших нескольких часов.

В Минеральных Водах 5 сентября произошла авария, в результате которой было прервано водоснабжение ряда домов. Об этом сказано в заявлении компании "Ставрополькрайводоканал".

"В четверг обнаружена и устраняется аварийная ситуация на сети водоснабжения. Проводятся аварийные работы на чугунном водоводе диаметром 150 мм"

– пресс-служба компании

В настоящее время воды нет в 16 многоэтажных домах.

Ведутся восстановительные работы. Подачу воды планируется возобновить сегодня до конца суток.