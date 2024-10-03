Вестник Кавказа

В Минводах почти готов новый терминал аэропорта

В Минводах почти готов новый терминал аэропорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работы по строительству нового терминала воздушной гавани Минвод вышли в завершающую стадию. Объект готов на 78%.

Новый терминал аэропорта Минеральные Воды почти достроен, сейчас работы завершены на 78%.

«Мы движемся к завершению большого проекта по строительству нового терминала. На финальной стадии работы по кровле, насосной станции, котельной и благоустройству территории. Кипит работа по монтажу фасада, систем энергоснабжения, отопления, кондиционирования и отделке помещений»

– аэропорт

В настоящее время проводятся работы по установке технологического оборудования. Терминал готов на 78%. Открытие запланировано на начало 2025 года.

Для удобства пассажиров в терминале появятся лифты и эскалаторы, а количество стоек регистрации составит 24.

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