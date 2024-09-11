Аэропорт Минвод намерен открыть рейсы в Юго-Восточную Азию

Международный аэропорт Минеральных вод заключил соглашение о сотрудничестве с туроператором "ТТ-Трэвел", более известным как FUN&SUN. В числе прочих договоренностей – совместная работа над открытием новых рейсов в другие страны, включая и государства Юго-Восточной Азии.

Самолеты из аэропорта Минвод могут скоро полететь в страны Юго-Восточной Азии – по крайней мере, в ближайшее время работу в направлении запуска таких рейсов будут вести воздушная гавань вместе с туроператором "ТТ-Трэвел" (он же FUN&SUN), рассказали в пресс-службе воздушных ворот Минвод.

"Это важное событие открывает новые горизонты для развития туристической отрасли в нашем регионе"

– пресс-служба

Согласно документу, стороны будут заниматься сотрудничеством для совместного решения задач. При этом ключевая цель аэропорта и дальнейшее развитие туристической отрасли и, если говорить более конкретно, запуск новых рейсов, в том числе в страны Юго-Восточной Азии.

В пресс-службе уточнили, что открытие таких полетов будет выгодно обеим сторонам: россияне смогут открыть для себя новые направления, а иностранные туристы – поближе познакомиться с Россией.