Вестник Кавказа

Аэропорт Минвод намерен открыть рейсы в Юго-Восточную Азию

Аэропорт в Минеральных водах Ставропольского края
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Международный аэропорт Минеральных вод заключил соглашение о сотрудничестве с туроператором "ТТ-Трэвел", более известным как FUN&SUN. В числе прочих договоренностей – совместная работа над открытием новых рейсов в другие страны, включая и государства Юго-Восточной Азии.

Самолеты из аэропорта Минвод могут скоро полететь в страны Юго-Восточной Азии – по крайней мере, в ближайшее время работу в направлении запуска таких рейсов будут вести воздушная гавань вместе с туроператором "ТТ-Трэвел" (он же FUN&SUN), рассказали в пресс-службе воздушных ворот Минвод.

"Это важное событие открывает новые горизонты для развития туристической отрасли в нашем регионе"

– пресс-служба

Согласно документу, стороны будут заниматься сотрудничеством для совместного решения задач. При этом ключевая цель аэропорта и дальнейшее развитие туристической отрасли и, если говорить более конкретно, запуск новых рейсов, в том числе в страны Юго-Восточной Азии.

В пресс-службе уточнили, что открытие таких полетов будет выгодно обеим сторонам: россияне смогут открыть для себя новые направления, а иностранные туристы – поближе познакомиться с Россией.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Когда построят первый аэропорт в Карачаево-Черкесии?

Когда построят первый аэропорт в Карачаево-Черкесии?

&quot;Уральские авиалинии&quot; и &quot;Азимут&quot; рассказали о рейсах в Израиль и Дубай

"Уральские авиалинии" и "Азимут" рассказали о рейсах в Израиль и Дубай

Названа самая популярная электричка на юге России в 2024 году

Названа самая популярная электричка на юге России в 2024 году

Ставрополье участит полеты в Беларусь

Ставрополье участит полеты в Беларусь

Ставрополье нарастит географию авиамаршрутов

Ставрополье нарастит географию авиамаршрутов

Самые дешевые авиабилеты: куда россияне слетали летом дешевле 500 рублей

Самые дешевые авиабилеты: куда россияне слетали летом дешевле 500 рублей

Неопытный автомобилист спровоцировал ДТП в Минводах

Неопытный автомобилист спровоцировал ДТП в Минводах

Минводы примут форум по развитию туриндустрии

Минводы примут форум по развитию туриндустрии

Red Wings запустила прямые рейсы из Минвод в Грузию

Red Wings запустила прямые рейсы из Минвод в Грузию

Воды нет в семи селах Минеральных вод

Воды нет в семи селах Минеральных вод

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы