Неофициальный грузинский лидер Бидзина Иванишвили представил парламентские выборы 26 октября как выбор между миром для Грузии и войной. Первый вариант олицетворяет "Грузинская мечта", а второй – "Единое национальное движение".

Грузинский миллиардер, основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, выступая в Ахалцихе, объявил, что предстоящие 26 октября парламентские выборы будут не просто голосованием за состав нового парламента республики, но процессом борьбы за мир в стране.

Напомним, что власти ставят перед собой цель получить на грядущих выборах конституционное большинство в парламенте, чтобы полностью нейтрализовать оппозицию и ликвидировать своего основного политического противника – партию Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

"Фактически, сегодня мы включены не в предвыборную кампанию, а в борьбу за мир, суверенитет нашей страны, защиту наших традиций и ценностей, и одной из главных арен этой борьбы являются парламентские выборы 26 октября"

– Бидзина Иванишвили

Миллиардер также сравнил эти выборы с парламентскими выборами 12-летней давности, когда "Грузинской мечте" удалось демократическим путем отстранить ЕНД от власти, отправив ее в оппозицию Он подчеркнул, что 26 октября перед грузинскими гражданами будет стоять радикальные выбор: или "Грузинская мечта" и мир в стране, или "Единое национальное движение" и война.

Кроме того, Бидзина Иванишвили обратил внимание, что именно политический курс "Грузинской мечты" ведет республику в приемлемое для нее европейское будущее, где она не утрачивает идентичность и сохраняет традиции, в то время как ЕНД превратит страну в марионетку западных политиков, что только на словах может называться включением в европейскую семью.