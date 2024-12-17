Грузия призвала Францию к внеочередным выборам

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили иронически отреагировал на нападки Парижа, отрицающего легитимность грузинских парламентских выборов, прошедших 26 октября прошлого года – он предложил французским властям подумать о собственной легитимности.
Папуашвили обратил внимание, что большинство французских граждан в настоящее время поддерживают отставку президента Эммануэля Макрона, а за роспуск французского парламента выступает уже каждый второй. В связи с этим не Грузии, а именно Франции логично провести внеочередные выборы (как президентские, так и парламентские), чтобы получить легитимное руководство.
"Я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела Франции, но с учетом того, что 61% французов поддерживают отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи, новые выборы могли бы стать хорошим решением"
– Шалва Папуашвили
Спикер грузинского парламента также призвал Париж признать, что Франция в настоящее время находится в состоянии политического кризиса, из которого она должна выйти легитимными путями.
Напомним, что накануне Макрон назвал грузинские парламентские выборы попыткой России вмешаться в политическую жизнь республики. Никаких аргументов он не привел.