Грузинские власти предложили Франции заботиться не о легитимности Тбилиси, а о легитимности Парижа, так как уже 61% французских граждан хочет отставки Макрона. Они добавили, что внеочередные выборы нужны никак не Грузии, где правит избранное большинством населения руководство, а Франции, где действия властей одобряет лишь меньшинство.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили иронически отреагировал на нападки Парижа, отрицающего легитимность грузинских парламентских выборов, прошедших 26 октября прошлого года – он предложил французским властям подумать о собственной легитимности.

Папуашвили обратил внимание, что большинство французских граждан в настоящее время поддерживают отставку президента Эммануэля Макрона, а за роспуск французского парламента выступает уже каждый второй. В связи с этим не Грузии, а именно Франции логично провести внеочередные выборы (как президентские, так и парламентские), чтобы получить легитимное руководство.

"Я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела Франции, но с учетом того, что 61% французов поддерживают отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи, новые выборы могли бы стать хорошим решением"

– Шалва Папуашвили

Спикер грузинского парламента также призвал Париж признать, что Франция в настоящее время находится в состоянии политического кризиса, из которого она должна выйти легитимными путями.

Напомним, что накануне Макрон назвал грузинские парламентские выборы попыткой России вмешаться в политическую жизнь республики. Никаких аргументов он не привел.