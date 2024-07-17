Ингушских аграриев научат ведению бизнеса

Власти Ингушетии нынешней осенью запустят в республике новый проект "Школа фермера", в рамках которого ингушские земледельцы освоят премудрости правильного ведения своего бизнеса.

Осень – пора для земледельцев относительно спокойная, поэтому именно осенью в Ингушетии заработает новый проект "Школа фермера", цель которого – обучить местных земледельцев тонкостям ведения бизнеса, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Отдельно обсудили образовательный проект Россельхозбанка "Школа фермера", который этой осенью впервые стартует в Ингушетии. Он призван помочь начинающим аграриям освоить основы ведения эффективного бизнеса"

- Калиматов

Впрочем, работа в проекте рассчитана не только на новичков в сельском хозяйстве, но и на опытных руководителей больших крестьянских и фермерских хозяйств, добавил глава Ингушетии.