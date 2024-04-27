В Чечне запустят «Школу фермера»

«Школа фермера» открывает двери в Чечне. Специалистов будут готовить базе местного университета.

Россельхозбанк анонсировал запуск нового образовательного проекта "Школа фермера" в Чеченской Республике. Этот шаг направлен на поддержку и развитие сельского хозяйства в регионе, а также на повышение эффективности работы местных аграриев. Проект будет реализован при поддержке Чеченского государственного университета и охватит специализации "агрономия" и "зоотехния".

Развитие сельского хозяйства является приоритетным направлением для многих регионов России, и Чеченская Республика здесь не исключение. "Школа фермера" представляет собой уникальную возможность для местных аграриев получить доступ к современным знаниям и навыкам, которые помогут им оптимизировать процессы производства, увеличить урожайность и качество сельхозпродукции, а также снизить издержки.

«Для поддержки малого бизнеса председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на полях Кавказского инвестиционного форума в Грозном объявил об открытии в Чеченской Республике федерального образовательного проекта "Школа фермера" в сентябре 2024 года. <…> Планируется, что проект будет реализован на базе Чеченского государственного университета по специализациям "агрономия" и "зоотехния"»

– пресс-службе банка

Участие в "Школе фермера" позволит аграриям не только расширить свой профессиональный кругозор, но и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Это способствует созданию сильной профессиональной сети, где каждый участник может найти ответы на свои вопросы, поддержку и вдохновение для новых проектов. Кроме того, успешное завершение обучения в "Школе фермера" открывает двери к дальнейшему сотрудничеству с партнерами и инвесторами, помогая участникам реализовать свои идеи и мечты в сельском хозяйстве.