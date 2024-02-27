Ингушетия начнет сотрудничество с Доном в сфере туризма

Ингушетия подпишет с представителями туристической отрасли Татарстана и Дона соглашения о сотрудничестве. Этот шаг обещает стать новым витком в развитии туристической отрасли Ингушетии и качественно отразиться на росте числа гостей.
«Подписание соглашений предполагает реализацию совместных задач по развитию туризма, создание новых брендовых маршрутов и привлечение туристического потока в регион. Также предполагается проведение информационных ознакомительных туров для представителей туристской индустрии и СМИ в республику, оказание информационной поддержки мероприятий и различных проектов»
– глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
На выставке республике планирует представить широкую гамму уникальных продуктов, способных заинтересовать туристов и путешественников. Среди них – минеральная вода местного производства, несколько видов горного меда, а также фрукты, овощи, травы, и, конечно, легендарные сувениры из рыбьей кожи.
Соглашения с вышеназванными регионами откроют перед кавказской республикой новые перспективы развития в продвижении туристического потенциала региона и привлечении внимания к его культурному и природному наследию.