Ингушетия начнет сотрудничество с Доном в сфере туризма

Ингушетия планирует заключить договорённости с туристическими организациями Татарстана и Ростовской области, что должно способствовать притоку туристов и развитию туризма в регионе.

Ингушетия подпишет с представителями туристической отрасли Татарстана и Дона соглашения о сотрудничестве. Этот шаг обещает стать новым витком в развитии туристической отрасли Ингушетии и качественно отразиться на росте числа гостей.

«Подписание соглашений предполагает реализацию совместных задач по развитию туризма, создание новых брендовых маршрутов и привлечение туристического потока в регион. Также предполагается проведение информационных ознакомительных туров для представителей туристской индустрии и СМИ в республику, оказание информационной поддержки мероприятий и различных проектов»

– глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

На выставке республике планирует представить широкую гамму уникальных продуктов, способных заинтересовать туристов и путешественников. Среди них – минеральная вода местного производства, несколько видов горного меда, а также фрукты, овощи, травы, и, конечно, легендарные сувениры из рыбьей кожи.

Соглашения с вышеназванными регионами откроют перед кавказской республикой новые перспективы развития в продвижении туристического потенциала региона и привлечении внимания к его культурному и природному наследию.