Информацию для российских туристов соберут в едином портале

В России появится единый портал, который объединит в себе данные обо всех туристических локациях страны, в том числе местах размещения, транспорте объектах общественного питания, гидах и других сопутствующих услугах.

В России будет создана единая цифровая платформа в сфере туризма, на которой будут размещены все подробные данные о туристических локациях страны – местонахождение, гостиницы, объекты питания, транспортная инфраструктура, логистика и другие сопутствующие услуги: такое поручение по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов дал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма, предусматривающей сбор, хранение, обработку и передачу данных об объектах показа, гостиницах и иных средствах размещения, объектах общественного питания, работе экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, транспортно-логистических услугах"

- список поручений Владимира Путина.

Определенные обязанности такой портал будет налагать и на его пользователей – туристам, желающим изучить возможные варианты своего отдыха, для повышения безопасности и прозрачности сферы нужно будет зарегистрироваться и пройти идентификацию, система будет сама в обезличенной форме вести сбор и обработку персональных данных.

Ожидается, что в перспективе на базе платформы будет создано программное обеспечение, которое сможет подбирать предложения о путешествиях по запросам пользователей, используя искусственный интеллект.

Первый доклад о работе по созданию такой платформы президент заслушает до 1 сентября текущего 2024 года, говорится в поручении.