Ильхам Алиев заложил фундамент двух сел в Физули

Опубликовано: 12:43, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Села Джуварлы и Гочахмедли были заложены президентом Азербайджана сегодня в Физулинском районе. Также он принял участие в закладке детского сада, спорткомплекса и новых ЖК в городе Физули.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посещает освобожденные территории. В Физулинском районе он заложил два села и дал старт строительству нескольких объектов в городе Физули.

Ильхам Алиев 16 октября заложил фундамент сел Джуварлы и Гочахмедли в Физулинском районе.

Кроме того, азербайджанский лидер поучаствовал в церемония закладки фундамента детского сада на 240 мест в городе Физули, спортивного комплекса, административного здания. Также Ильхам Алиев заложил фундаменты второго и третьего жилых комплексов в Физули.