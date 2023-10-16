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Ильхам Алиев заложил фундамент двух сел в Физули

Ильхам Алиев заложил фундамент двух сел в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Села Джуварлы и Гочахмедли были заложены президентом Азербайджана сегодня в Физулинском районе. Также он принял участие в закладке детского сада, спорткомплекса и новых ЖК в городе Физули.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посещает освобожденные территории. В Физулинском районе он заложил два села и дал старт строительству нескольких объектов в городе Физули.

Ильхам Алиев 16 октября заложил фундамент сел Джуварлы и Гочахмедли в Физулинском районе.

Кроме того, азербайджанский лидер поучаствовал в церемония закладки фундамента детского сада на 240 мест в городе Физули, спортивного комплекса, административного здания. Также Ильхам Алиев заложил фундаменты второго и третьего жилых комплексов в Физули.

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