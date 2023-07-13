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Ильхам Алиев провел переговоры с главой Минобороны Израиля

Алиев и Галант
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Глава Азербайджана принял министра обороны Израиля. Стороны обсудили пути расширения и укрепления сотрудничества Азербайджана и Израиля в военно-технической сфере.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу Минобороны Израиля Йоава Галанта.

В ходе встречи министр передал азербайджанскому лидеру приветствие от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ответ Ильхам Алиев выразил благодарность главе израильского правительства и также передал ему приветствие со своей стороны.

В ходе переговоров стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, в частности, в области военно-технического сотрудничества.

Также Ильхам Алиев отметил, что позитивно оценивает роль визита в Азербайджан президента Израиля Ицхака Герцога в деле укрепления связей двух стран.  

Кроме того, глава азербайджанского государства выразил уверенность в необходимости расширения сферы взаимодействия Израиля и Азербайджана.

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