Ильхам Алиев провел переговоры с главой Минобороны Израиля

Опубликовано: 12:52, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Глава Азербайджана принял министра обороны Израиля. Стороны обсудили пути расширения и укрепления сотрудничества Азербайджана и Израиля в военно-технической сфере.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу Минобороны Израиля Йоава Галанта.

В ходе встречи министр передал азербайджанскому лидеру приветствие от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ответ Ильхам Алиев выразил благодарность главе израильского правительства и также передал ему приветствие со своей стороны.

В ходе переговоров стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, в частности, в области военно-технического сотрудничества.

Также Ильхам Алиев отметил, что позитивно оценивает роль визита в Азербайджан президента Израиля Ицхака Герцога в деле укрепления связей двух стран.

Кроме того, глава азербайджанского государства выразил уверенность в необходимости расширения сферы взаимодействия Израиля и Азербайджана.