Вестник Кавказа

Кто такой Тариэль Аббасов и почему его называют Azeri Lion?

Павел Мартынов
Кто такой Тариэль Аббасов и почему его называют Azeri Lion?
© Фото: Международная федерация самбо
В конце мая израильский боец ММА азербайджанского происхождения Тариэль Аббасов (Azeri Lion) потерпел досадное поражение на турнире Tuff-N-Uff 137 в Лас-Вегасе, но с учетом списка его достижений можно утверждать, что, впереди у бойца еще много побед. Расскажем, кто такой Аббасов и почему о выступает за Израиль.

Тариэль Аббасов, одержавший 8 побед в профессиональном ММА при двух поражениях, родился 16 января 1996 года в Азербайджане. Когда мальчику было два года, его родители развелись, и мама увезла Тариэля в Израиль, где вновь вышла замуж, на этот раз за еврея, родив от него еще одного мальчика и девочку. Тариэль же полностью отдался спорту, с 16 лет занимался самбо, но вынужден был прервать тренировки на три года службы в артиллерии ЦАХАЛа.

В армии у меня не было возможности регулярно тренироваться, и я редко бывал дома

- Аббасов.

В 2016 году Тариэль участвовал в чемпионате по самбо Израиля, а с 2017 года решил стать профессиональным бойцом в сфере смешанных боевых искусств.

Как только закончил службу, сразу направился в спортзал, где день за днем пахал изо всех сил – активно тренировался, чтобы набрать нужную форму. В феврале я стал первым израильтянином, который завоевал медаль по боевому самбо на международном турнире.

- Тариэль.

На Чемпионате мира по самбо 2018 года в Бухаресте он завоевал бронзовую медаль в категории до 68 кг. Нацеливался на золото, но после первого поединка пропустил сильный удар, и у него затек глаз.

Я им до конца турнира уже ничего не видел. Так что 4 боя провел с закрытым правым глазом. Из-за этого старался меньше применять ударную технику, потому что была опасность пропустить удар. Сразу переключался на борьбу

- Аббасов.

  • В 2019 году взял бронзу на чемпионате Европы в Испании.
  • В 2021 году завоевал титул чемпиона Европы по боевому самбо в Лимасоле (Кипр) в весовой категории до 71 кг. В первом бою Тариэль победил спортсмена из Литвы, в полуфинале – бойца из России, а финале – армянского спортсмена Мгера Мержаняна
  • В 2022 году стал первым израильтянином-чемпионом мира в истории самбо.
  • В 2023 одержал восьмую победу в профессиональном ММА, победив представителя Грузии Пеймана Гаджиева, проведя удушающий прием на турнире в Боснии и Герцеговине.

В недавнем интервью газете "Исраэль хайом" Аббасов заявил:

Израиль — моя страна. Но я вырос в семье, где моя мать настояла на азербайджанском образовании и знании традиций. При этом я вырос израильтянином в семье с отчимом и сводными братом и сестрой, почти все мои друзья — евреи. Меня всегда учили принимать людей такими, какие они есть.

Интервью, опубликованное "Исраэль хайом" на иврите, цитирует сайт Международной ассоциации Израиль-Азербайджан. Высоко оценивая заслуги бойца перед Израилем, автор выражает нескрываемое удивление тем фактом, что боец, родившийся в Азербайджане, у которого родной отец и мать азербайджанцы, пока посвящает свои победы только Израилю, ведь как родителей, так и национальность не выбирают - их человек получает по рождению.

Между тем, в Азербайджане болеют за Тариэля и верят, что человек, имеющий кавказские корни, а на Кавказе особо почитают родителей и родину, порадует болельщиков своими новыми победами во имя Азербайджана и Израиля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1090 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Умар Нурмагомедов может подраться за титул

Умар Нурмагомедов может подраться за титул

Хабиб станет помощником Махачева на турнире UFC

Хабиб станет помощником Махачева на турнире UFC

Махачев может стать рекордсменом в UFC

Махачев может стать рекордсменом в UFC

Боец UFC из России выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе

Боец UFC из России выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы