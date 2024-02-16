Кто такой Тариэль Аббасов и почему его называют Azeri Lion?

В конце мая израильский боец ММА азербайджанского происхождения Тариэль Аббасов (Azeri Lion) потерпел досадное поражение на турнире Tuff-N-Uff 137 в Лас-Вегасе, но с учетом списка его достижений можно утверждать, что, впереди у бойца еще много побед. Расскажем, кто такой Аббасов и почему о выступает за Израиль.

Тариэль Аббасов, одержавший 8 побед в профессиональном ММА при двух поражениях, родился 16 января 1996 года в Азербайджане. Когда мальчику было два года, его родители развелись, и мама увезла Тариэля в Израиль, где вновь вышла замуж, на этот раз за еврея, родив от него еще одного мальчика и девочку. Тариэль же полностью отдался спорту, с 16 лет занимался самбо, но вынужден был прервать тренировки на три года службы в артиллерии ЦАХАЛа.

В армии у меня не было возможности регулярно тренироваться, и я редко бывал дома

- Аббасов.

В 2016 году Тариэль участвовал в чемпионате по самбо Израиля, а с 2017 года решил стать профессиональным бойцом в сфере смешанных боевых искусств.

Как только закончил службу, сразу направился в спортзал, где день за днем пахал изо всех сил – активно тренировался, чтобы набрать нужную форму. В феврале я стал первым израильтянином, который завоевал медаль по боевому самбо на международном турнире.

- Тариэль.

На Чемпионате мира по самбо 2018 года в Бухаресте он завоевал бронзовую медаль в категории до 68 кг. Нацеливался на золото, но после первого поединка пропустил сильный удар, и у него затек глаз.

Я им до конца турнира уже ничего не видел. Так что 4 боя провел с закрытым правым глазом. Из-за этого старался меньше применять ударную технику, потому что была опасность пропустить удар. Сразу переключался на борьбу

- Аббасов.

В 2019 году взял бронзу на чемпионате Европы в Испании.

В 2021 году завоевал титул чемпиона Европы по боевому самбо в Лимасоле (Кипр) в весовой категории до 71 кг. В первом бою Тариэль победил спортсмена из Литвы, в полуфинале – бойца из России, а финале – армянского спортсмена Мгера Мержаняна

В 2022 году стал первым израильтянином-чемпионом мира в истории самбо.

В 2023 одержал восьмую победу в профессиональном ММА, победив представителя Грузии Пеймана Гаджиева, проведя удушающий прием на турнире в Боснии и Герцеговине.

В недавнем интервью газете "Исраэль хайом" Аббасов заявил:

Израиль — моя страна. Но я вырос в семье, где моя мать настояла на азербайджанском образовании и знании традиций. При этом я вырос израильтянином в семье с отчимом и сводными братом и сестрой, почти все мои друзья — евреи. Меня всегда учили принимать людей такими, какие они есть.

Интервью, опубликованное "Исраэль хайом" на иврите, цитирует сайт Международной ассоциации Израиль-Азербайджан. Высоко оценивая заслуги бойца перед Израилем, автор выражает нескрываемое удивление тем фактом, что боец, родившийся в Азербайджане, у которого родной отец и мать азербайджанцы, пока посвящает свои победы только Израилю, ведь как родителей, так и национальность не выбирают - их человек получает по рождению.

Между тем, в Азербайджане болеют за Тариэля и верят, что человек, имеющий кавказские корни, а на Кавказе особо почитают родителей и родину, порадует болельщиков своими новыми победами во имя Азербайджана и Израиля.