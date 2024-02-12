Боец MMА, упавший с 10го этажа, идет на поправку

Российский боец ММА Магомед Зайналов, пролетевший десять этажей и чудом оставшийся в живых, уже идет на поправку, но по словам врачей восстановление будет долгим.

Спортсмену Магомеду Зайналову, который выпал из окна десятого этажа предстоит долгая реабилитация, но угрозы жизни нет.

После происшествия он благодарит Бога и врачей, которые спасли его и дали второй шанс.

Врачи прогнозируют, что бойцу необходимо будет заново учиться, но уже сейчас он планирует провести свой очередной бой. Об этом он рассказал в своем интервью Матч ТВ.

Что случилось?

Магомед Зайналов вечером 23 января выпал из окна квартиры на десятом этаже, когда хотел достать кота, который оказался на подоконнике. В результате спортсмен упал на припаркованный возле дома автомобиль.

После падения у него были диагностированы переломы ног и таза. Боец оказался в реанимации и перенесен несколько операций.

Чем известен Магомед Зайналов?

Магомед Зайналов с 2020 года по 2023 год провел 14 боев в ММА. На его счету пять побед и девять поражений.

В начале февраля он должен был встретиться на поединке с Эдуардом «Teddy» Кузьминовым.

Предполагалось, что этой бой Зайналов должен был выиграть и вернуться к череде побед.

Что сейчас с Магомедом Зайналовым?

Сейчас боец проходит лечение в одной из больниц Ростова-на-Дону. Ему предстоит пережить еще несколько операций. По словам самого Зайналова первые дни после падение он не мог уснуть из-за болей, которые он испытывал из-за переломов.

В ходе операций в раздробленное бедро спортсмена была вставлена титановая пластина. Также у бойца сломана таранная и пяточная кости, которые могут срастаться до трех месяцев.

Что с котом, которого спасал Магомед Зайналов?

Спортсмену удалось спасти питомца. Он схватил животное, когда оно было на карнизе балкона и забросил в квартиру.

Боец говорит, что не держит зла на кота и очень хочет его увидеть, но в больницу не разрешают привозить животных.

Правда ли, что владелец автомобиля, на который упал боец, подает в суд на Зайналова?

Владелец автомобиля, на который упал Зайналов не подает на него в суд.

По словам бойца, у них сложились хорошие отношения еще до инцидента. Сейчас близкие и друзья спортсмена помогают ему с восстановлением поврежденной машины.

Предварительно, ремонт автомобиля может обойтись в 400 тыс рублей.