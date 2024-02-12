Боец MMА, упавший с 10го этажа, идет на поправку

Спортсмену Магомеду Зайналову, который выпал из окна десятого этажа предстоит долгая реабилитация, но угрозы жизни нет.
После происшествия он благодарит Бога и врачей, которые спасли его и дали второй шанс.
Врачи прогнозируют, что бойцу необходимо будет заново учиться, но уже сейчас он планирует провести свой очередной бой. Об этом он рассказал в своем интервью Матч ТВ.
Что случилось?
Магомед Зайналов вечером 23 января выпал из окна квартиры на десятом этаже, когда хотел достать кота, который оказался на подоконнике. В результате спортсмен упал на припаркованный возле дома автомобиль.
После падения у него были диагностированы переломы ног и таза. Боец оказался в реанимации и перенесен несколько операций.
Чем известен Магомед Зайналов?
Магомед Зайналов с 2020 года по 2023 год провел 14 боев в ММА. На его счету пять побед и девять поражений.
В начале февраля он должен был встретиться на поединке с Эдуардом «Teddy» Кузьминовым.
Предполагалось, что этой бой Зайналов должен был выиграть и вернуться к череде побед.
Что сейчас с Магомедом Зайналовым?
Сейчас боец проходит лечение в одной из больниц Ростова-на-Дону. Ему предстоит пережить еще несколько операций. По словам самого Зайналова первые дни после падение он не мог уснуть из-за болей, которые он испытывал из-за переломов.
В ходе операций в раздробленное бедро спортсмена была вставлена титановая пластина. Также у бойца сломана таранная и пяточная кости, которые могут срастаться до трех месяцев.
Что с котом, которого спасал Магомед Зайналов?
Спортсмену удалось спасти питомца. Он схватил животное, когда оно было на карнизе балкона и забросил в квартиру.
Боец говорит, что не держит зла на кота и очень хочет его увидеть, но в больницу не разрешают привозить животных.
Правда ли, что владелец автомобиля, на который упал боец, подает в суд на Зайналова?
Владелец автомобиля, на который упал Зайналов не подает на него в суд.
По словам бойца, у них сложились хорошие отношения еще до инцидента. Сейчас близкие и друзья спортсмена помогают ему с восстановлением поврежденной машины.
Предварительно, ремонт автомобиля может обойтись в 400 тыс рублей.