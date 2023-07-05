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Азербайджанские клубы продолжают усиливаться израильтянами

Логотип футбольного клуба “Габала“
ФК "Габала" усилилась двумя израильскими футболистами. Ранее о подписании контрактов с двумя игроками из Израиля объявил "Сабаил"

Азербайджанская "Габала" подписала контракты с двумя израильскими игроками. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте футбольного клуба.

Состав команды пополнили 23-летний полузащитник Гилад Аврамов и 25-летний нападающий Осам Халайл. С первым подписано двухлетнее соглашение, а со вторым – по схеме 1+1.

Предыдущим клубом Аврамова был "Хапоэль" (Хадера), Халайл ранее защищал цвета "Маккаби" из Юней-Рейне.

Сезон 2022/23

В минувшем сезоне "Габала" с 50 очками финишировала на 4-м месте в чемпионате Азербайджана. "Габала" также одержала победу в национальном кубке, обыграв в финале "Нефтчи".

Азербайджанский футбольный клуб усилился израильтянами

Азербайджанский футбольный клуб усилился израильтянами

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