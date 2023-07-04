Азербайджанский футбольный клуб усилился израильтянами

Опубликовано: 18:59, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ФК "Сабаил" усилил состав защитником и полузащитником из Израиля. С обоими футболистами заключены однолетние контракты.

Азербайджанский футбольный клуб "Сабаил" заключил соглашения с двумя израильскими игроками. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Состав "Сабаила" пополнили защитник Нир Бардеа и полузащитник Ядин Лугаси.

С обоими футболистами подписаны однолетние контракты.

Ранее Бардеа защищал цвета "Маккаби Бней Рейне", а Лугаси выступал за "Ирони Кирьят-Шмона".

Сезон 2022/23

В прошлом сезоне "Сабаил" занял с 29 очками 9-е место в чемпионате Азербайджана. В 36 турах бакинская команда одержала 7 побед и потерпела 21 поражение. Еще 8 встреч завершились вничью.