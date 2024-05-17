Президент Израиля примет участие в COP29 в Баку

Израильский президент прибудет в ноябре в Азербайджан, где примет участие в конференции по климату COP29. Об этом он сообщил в поздравительном письме президенту Азербайджану.

Президент Израиля Ицхак Герцог станет участником климатической конференции СОР29, которая пройдет в Баку в ноябре. Об этом говорится в его письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, направленному по случаю Дня независимости Азербайджана.

"Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за приглашение принять участие в СОР29. Желаю Вам успехов в подготовке к проведению этого важного международного мероприятия, направленного на поиск путей решения вопросов, связанных с изменением климата. Я лично с нетерпением ожидаю участия в этом важном мероприятии в конце нынешнего года"

– Ицхак Герцог

Кроме того, в поздравительном письме президент Израиля обратил внимание на уровень, которого достигли азербайджано-израильские диалог и сотрудничество в экономике, политике и в сфере безопасности. Герцог выразил уверенность в продолжении развития этих связей.

"Мы высоко оцениваем отношения крепкой дружбы между нашими народами. Выражаю приверженность дальнейшему расширению наших связей в период пребывания на посту. Возможности широки, и есть добрая воля наших народов для продолжения укрепления двусторонних связей"

– президент Израиля