Эльчин Амирбеков: Израиль и АР связывает стратегическое сотрудничество

Замглавы МИД АР Эльчин Амирбеков провел встречу с представителем МИД Израиля Ализой Бин-Нун. Стороны обсудили вопросы расширения и укрепления сотрудничества, а также вопросы региональной безопасности.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльчин Амирбеков провел встречу с представителем Министерства иностранных дел Израиля. Обсуждались актуальные вопросы ситуации на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ряду важных тем, касающихся политической и экономической обстановки в данных регионах.

"Провели дружескую встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям, послом Эльчином Амирбековым. В ходе обсуждения затронуты основные двусторонние и региональные вопросы, также особое внимание было уделено текущим событиям на Южном Кавказе и Ближнем Востоке"

– Ализа Бин-Нун

Сотрудничество и диалог

Важным аспектом переговоров было акцентирование важности сотрудничества и диалога между странами для обеспечения мира и стабильности. Эльчин Амирбеков выразил готовность Баку к укреплению взаимодействия с Израилем на различных уровнях.

Региональная безопасность

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, выразив обеспокоенность некоторыми аспектами ситуации на Ближнем Востоке. Было подчеркнуто, что важно скоординировать усилия для противодействия угрозам и вызовам, с которыми сталкиваются страны региона.

Перспективы сотрудничества

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия, выявив общие интересы и цели, которые могут стать основой для расширения сотрудничества в различных сферах. Стороны выразили надежду на продолжение конструктивного диалога и сотрудничества.