В Азербайджан прибыл президент Болгарии

Визит в Баку совершает президент Болгарии. Азербайджанский лидер встретил гостя в аэропорту. Сегодня Ильхам Алиев и Румен Радев проводят переговоры, встреча началась в формате тет-а-тет.

В Азербайджан сегодня прибыл с визитом президент Болгарии Румен Радев для встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Самолет Радева в Международном аэропорту Гейдар Алиев в столице Азербайджана встретили первые лица. Президента Румена Радева и первую леди Болгарии Десиславу Радеву приветствовали в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. В аэропорту развевались флаги двух стран, был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Болгарии.

После церемонии официальной встречи лидеры двух стран провели переговоры один на один. Затем состоялась встреча в расширенном составе. Президент Болгарии прибыл в Баку с делегацией. Азербайджанскую сторону на встрече представили первый заместитель премьер-министра Ар Ягуб Эйюбов, замглавы МИД Ялчин Рафиев и другие.