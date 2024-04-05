Вестник Кавказа

Баку призвал Тегеран и Тель-Авив к сдержанности

Баку призвал Тегеран и Тель-Авив к сдержанности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана выступил с призывом не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке и выразил обеспокоенность в связи с напряжением ситуации в регионе.

Иран и Израиль должны избегать ухудшения ситуации в регионе Ближнего Востока. Такую информацию сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице ведомства в соцсети "Х".

МИД АР выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации.

В ведомстве отметили, что обе стороны должны проявить сдержанность.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке"

– МИД Азербайджана

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1875 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Баку остается и.о. иранского посла

В Баку остается и.о. иранского посла

Иран меняет посла в Азербайджане?

Иран меняет посла в Азербайджане?

Иранский чиновник рассказал о вкладе азербайджанцев в достижения ИРИ

Иранский чиновник рассказал о вкладе азербайджанцев в достижения ИРИ

Казем Джалали: присутствие внерегиональных сил вредит Южному Кавказу

Казем Джалали: присутствие внерегиональных сил вредит Южному Кавказу

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы