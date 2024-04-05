Баку призвал Тегеран и Тель-Авив к сдержанности

МИД Азербайджана выступил с призывом не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке и выразил обеспокоенность в связи с напряжением ситуации в регионе.

Иран и Израиль должны избегать ухудшения ситуации в регионе Ближнего Востока. Такую информацию сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице ведомства в соцсети "Х".

МИД АР выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации.

В ведомстве отметили, что обе стороны должны проявить сдержанность.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке"

– МИД Азербайджана