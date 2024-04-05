Вестник Кавказа

Иран завершил военную операцию против Израиля

Иран завершил военную операцию против Израиля
© Фото: IRNA
Глава генштаба армии Ирана заявил о завершении военной операции против Израиля. По его словам, продолжать атаку республика не намерена.

Исламская Республика Иран выполнила операцию "Правдивое обещание" против Израиля и не планирует ее продолжать. Такое заявление сделал глава генштаба армии ИРИ Мохаммад Багери в ходе своего выступления в эфире иранского телеканала.

По его словам, объектом атаки стал информационный центр, который передавал сведения для нападения Израиля на представительство Ирана в Дамаске.

Также военные силы Ирана атаковали израильскую авиабазу "Неватим".

"Операция с нашей стороны завершена, но Вооруженные силы находятся в состоянии повышенной готовности, и если потребуется, мы вступим в бой"

 - Мохаммад Багери

Накануне ночью армия Ирана совершила атаку на территорию Израиля с помощью нескольких сотен беспилотников и ракет.

По информации ЦАХАЛ, 99% снарядов и дронов были перехвачены. При этом на территории военной базы замечены небольшие повреждения.

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