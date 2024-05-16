Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял президента Таджикистана

Ильхам Алиев принял президента Таджикистана
© Фото: сайт президента Азербайджана
В Баку проходят переговоры президентов Азербайджана и Таджикистана. Ранее состоялась церемония встречи Эмомали Рахмона. В честь него был выстроен почетный караул.

В Баку состоялась официальная церемония встречи таджикского президента Эмомали Рахмона. Вчера вечером он прилетел в Азербайджан с официальным визитом.

Как пишет пресс-служба президента АР, в честь гостя на площади был выстроен почетный караул. Там также установили государственные флаги обоих государств.

После состоялась встреча руководителей двух стран. Они прошли перед почетным караулом, а затем Рахмон поприветствовал азербайджанских военных.

После государственных гимнов Азербайджана и Таджикистана Эмомали Рахмону представили азербайджанскую делегацию, а Ильхаму Алиеву – таджикскую.

Отмечается, что президенты двух стран сделали официальное фото, а затем приступили к переговорам в формате «один на один».

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