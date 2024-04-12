Президент Таджикистана прилетел в Баку

Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В аэропорту его встречали замглавы правительства республики и другие официальные лица.

Самолет с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на борту совершил посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

В воздушной гавани в честь гостя был выстроен почетные караул. Помимо этого, были установлены государственные флаги Азербайджана и Таджикистана.

Отмечается, что в аэропорту Рахмона встретили первый замглавы правительства Азербайджана Ягуб Эйюбов, замминистра иностранных дел АР Самир Шарифов и другие официальные лица.