Вестник Кавказа

Президент Таджикистана прилетел в Баку

Президент Таджикистана прилетел в Баку
© Фото: АзерТадж
Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В аэропорту его встречали замглавы правительства республики и другие официальные лица.

Самолет с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на борту совершил посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

В воздушной гавани в честь гостя был выстроен почетные караул. Помимо этого, были установлены государственные флаги Азербайджана и Таджикистана.

Отмечается, что в аэропорту Рахмона встретили первый замглавы правительства Азербайджана Ягуб Эйюбов, замминистра иностранных дел АР Самир Шарифов и другие официальные лица.

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