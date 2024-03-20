Эмомали Рахмон прилетит в Баку с государственным визитом

Уже чуть больше, чем через месяц, в третьей декаде мая, в Азербайджан с государственным визитом прилетит президент Узбекистана Эмомали Рахмон, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон готовит государственный визит в Азербайджан, он состоится в третьей декаде мая нынешнего 2024 года, сообщили в МИД Таджикистана.

Сегодня на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств (СНГ), который проходил в столице Беларуси Минске, этот вопрос согласовали министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов, передает Trend

"Министры также обменялись мнениями о проведении во второй декаде мая дней культуры Таджикистана в Азербайджане, дней таджикского кино и Таджикско-Азербайджанского бизнес-форума"

- МИД Таджикистана

Точная дата визита главы Таджикистана в Баку, как и программа его визита, пока неизвестны, они будет обнародованы позже, добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.