Азербайджан возглавил Совет по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Председателем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии избран Азербайджан. Страна будет председательствовать в СВМДА в 2024-2026 годах.

Совет министров иностранных дел Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 19 марта принял решение об избрании Азербайджана председателем СВМДА на 2024-2026 годы.

Ранее соответствующая рекомендация была дана на заседании Комитета старших должностных лиц СВМДА.

В рамках председательства Азербайджана в СВМДА планируется, что в этом году в стране состоится заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СВМДА, а в 2026 году - заседание Совета глав государств и правительств СВМДА, информирует министерство иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджан активно участвует в сотрудничестве в рамках СВМДА. Наша страна выполняет функцию координатора мероприятия по построению доверия в сфере "Развитие безопасных и эффективных транспортных коридоров". <…> В настоящее время организация насчитывает 28 участников. Кроме того, 10 стран, а также международные организации, такие как ООН, ОБСЕ, Международная организация по миграции, Лига арабских государств, ТЮРКПА имеют статус наблюдателей в СВМДА. Административным органом СВМДА является Секретариат, расположенный в городе Астана и координирующий деятельность Совета. Руководство деятельностью и определение приоритетов СВМДА осуществляется председательствующей страной"

– МИД Азербайджана

Секретариат организации находится в Казахстане, первый саммит СВМДА состоялся в 2002 году.

Участниками СВМДА являются не только азиатские страны, такие как Казахстан, Китай, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Камбоджа, Индия, Республика Корея, Бангладеш, Монголия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Палестина, но государства соседних регионов: Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Турция, Египет, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ, Россия и Азербайджан.