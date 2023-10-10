СВМДА: транспортные коридоры помогут наладить отношения на Южном Кавказе

Опубликовано: 14:06, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стратегические транспортные коридоры смогут положительно повлиять на взаимоотношения между странами Южного Кавказа. К такому мнению склоняется руководство СВМДА.

Объединить и укрепить отношения между странами региона Южного Кавказа необходимо с помощью транспортных коридоров. Об этом сообщил генсек Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Кайрат Сарыбай. Он отметил, что развитие дорог между странами играет важную роль в жизни региона.

Кроме этого, генсек подчеркнул, что Армения не входит в СВМДА, поэтому организация не сможет стать посредником в азербайджано-армянских отношениях.

"Вместе с тем мы понимаем, что когда речь идет о многосторонней дипломатии, нам нужно знать, какой вклад могут привнести внешние партнеры. Я думаю, что развитие безопасных и эффективных транспортных коридоров может стать пунктом объединения интересов целого региона"

- Сарыбай

Подробнее о работе СВМДА

СВМДА – международный формат, в котором принимают участие все страны азиатского континента. Он направлен на улучшение связей между азиатскими странами, развитие безопасности и стабильности.

Впервые совещание было проведено в 2002 году в Алматы. Все участники СВМДА приверженцы Устава ООН, который гласит, что добиться мира возможно только с помощью диалога и сотрудничества.