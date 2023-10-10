СВМДА: транспортные коридоры помогут наладить отношения на Южном Кавказе

Объединить и укрепить отношения между странами региона Южного Кавказа необходимо с помощью транспортных коридоров. Об этом сообщил генсек Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Кайрат Сарыбай. Он отметил, что развитие дорог между странами играет важную роль в жизни региона.
Кроме этого, генсек подчеркнул, что Армения не входит в СВМДА, поэтому организация не сможет стать посредником в азербайджано-армянских отношениях.
"Вместе с тем мы понимаем, что когда речь идет о многосторонней дипломатии, нам нужно знать, какой вклад могут привнести внешние партнеры. Я думаю, что развитие безопасных и эффективных транспортных коридоров может стать пунктом объединения интересов целого региона"
- Сарыбай
Подробнее о работе СВМДА
СВМДА – международный формат, в котором принимают участие все страны азиатского континента. Он направлен на улучшение связей между азиатскими странами, развитие безопасности и стабильности.
Впервые совещание было проведено в 2002 году в Алматы. Все участники СВМДА приверженцы Устава ООН, который гласит, что добиться мира возможно только с помощью диалога и сотрудничества.