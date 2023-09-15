Чем Азербайджан интересен Центральной Азии?

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне впервые посетил саммит стран Центральной Азии. Какие направления сотрудничества с Баку наиболее интересны сегодня региону?

Азербайджан и Центральная Азия

В свое время известный геополитик Збигнев Бжезинский так охарактеризовал значение Азербайджана для Центральной Азии: "Азербайджан - пробка от бутылки шампанского под названием "Каспийский бассейн"".

Действительно, если посмотреть на карту, то можно увидеть, что, несмотря на немалые размеры, ни у Казахстана, ни у Туркменистана, ни у Узбекистана выхода к морю нет. С севера, востока и юга они окружены могучими соседями - Россией, Китаем и Индией, и дисбалансная ориентация в одну или другую сторону означает для них попадание в зависимость. Однако, если они направят свои товаропотоки на запад через Каспийское море, то есть через Баку, этот маршрут создаст им определенную независимость. Или, как говорят экономисты, диверсификацию внешнеторговых связей.

Ильхам Алиев в Душанбе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев никогда до вчерашнего дня не участвовал в саммите стран Центральной Азии. В этом году его туда пригласили, и что же послужило причиной?

Азербайджан с начала 90-х начал выстраивать связи с соседями по другую сторону Каспийского моря. Товаропотоки неуклонно росли. Строились дороги, в том числе для провоза товаров из Центральной Азии. В 2017 году была открыта железная дорога "Баку-Тбилиси-Карс", по ней активно перевозятся товары в Турцию и Европу, прибывающие по Каспию из Казахстана. Более широко БТК - элемент в китайском "Новом шелковом пути".

Кроме дорог есть и трубопроводы. Весной этого года стало известно, что Казахстан начнет экспортировать свою нефть по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" в объеме 1,5 млн баррелей нефти в год (в перспективе - 3 млн). В общих объемах казахского экспорта (65 млн т в год) это немного, но тренд на диверсификацию поставок налицо. Если развивать тему энергетики, то можно вспомнить и о сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана: в 2021 году две страны договорились совместно разрабатывать углеводородное месторождение "Достлуг".

Перечисленные выше проекты - это лишь некоторые из крупнейших. О перспективах отношений подробно в Душанбе рассказал сам азербайджанский лидер:

"В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем в 3 раза. За 7 месяцев этого года рост еще на 50%. Уже созданы совместные инвестиционные фонды, согласован объем взаимных инвестиций в более чем $1 млрд в ближайшие 3 года. Мы уже реализуем многие проекты в сфере промышленной кооперации, машиностроения, автопрома, судостроения и сельского хозяйства, а именно хлопководства, шелководства, садоводства и животноводства. В начальной стадии реализации находятся инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Мы видим интерес компаний из Центральной Азии к недавно созданной в Азербайджане Свободной экономической зоне Алят"

- Ильхам Алиев

В настоящее время товарооборот Азербайджана со странами региона не превышает $1 млрд. С Казахстаном в 2022 году объем торговли достиг $598,5 млн, что в 4,4 раза больше 2021 года. С Туркменистаном с января по май 2023 года объемы экспорта-импорта составили $393 млн - в 3,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее. В 2022 году товарооборот с Узбекистаном составил $181 млн, с Таджикистаном - $6 млн, с Кыргызстаном - $17 млн. однако и здесь есть тенденция к значительному росту.

Подробно Ильхам Алиев осветил возможности морских перевозок. Торговый флот у Азербайджана в составе 50 судов - крупнейший на Каспии. "Принимая во внимание растущую потребность грузоотправителей из стран Центральной Азии, мы активно работаем над расширением возможностей нашей Cудостроительной верфи. После завершения новых инвестиционных проектов количество производимых танкеров и сухогрузов вырастет с сегодняшних 6 до 10-15 в год", - подчеркнул президент Азербайджана.

Увеличение морских потоков автоматически вынуждает Азербайджан расширить сухопутные возможности. И чтобы удовлетворить спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад, Азербайджан начал модернизацию дороги "Баку-Тбилиси-Карс". Объемы грузоперевозок по БТК вырастут с нынешнего 1 млн т до 5 млн т. Бакинский торговый порт сможет принимать не 15, а 25 млн т грузов в год. Помимо этого, планируется создать оптико-волоконную инфраструктуру, иными словами, Цифровой шелковый путь.

Взаимные интересы Баку и Центральной Азии

Центральную Азию и Азербайджан объединяет многое: советское прошлое, память о Великой Отечественной войне, общий язык. Между собой лидеры стран общаются по-русски, и все они, кроме Таджикистана, главы тюркоязычных государств. Религия играет не первостепенную роль в светских странах, но дополнительно служит фактором сближения.

Несмотря на то, что Таджикистан не входит в Организацию тюркских государств, с ним Азербайджан в последние два года начал серьезно сближаться. В этом году Ильхам Алиев уже ездил в Душанбе с официальным визитом. В апреле на встрече с Эмомали Рахмоном он сказал, что Азербайджан и Таджикистан сотрудничают очень искренне, как добрые друзья. В своем выступлении на саммит ЦА азербайджанский лидер назвал всех пятерых лидеров братьями.

В итоге встреча в Душанбе стала оформлением нового этапа сотрудничества. Предыдущие тридцать лет были большой подготовкой, а сейчас когда все выстроено, можно уже оформить отношения. У самих стран ЦА было много неразрешенных проблем, так что их первый саммит состоялся только в 2018 года, но сейчас организация набирает обороты и уже провела первые встречи с Китаем и странами Персидского залива.

Рост интереса к Азербайджану связан в том числе с потребностью в новой логистике в условиях обрыва связей между Россией и Европой. Кстати, не только они, но и сама Россия занимается сейчас поиском альтернативных маршрутов, отсюда ускорение проекта "Север-Юг" и параллельный экспорт/импорт с Турцией. А после победы Баку в Карабахской войне появился новый перспективный проект - Зангезурский коридор, которые даст странам Центральной Азии еще одну возможность для торговых связей.

Страны Центральной Азии не хотят быть пешками на Мировой шахматной доске, они стремятся извлекать выгоды из наступившего многополярного мира. Азербайджан дает все условия для реализации их планов. Как сказал Ильхам Алиев, "наши братья в Центральный Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них".