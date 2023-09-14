Ильхам Алиев: Азербайджан и Центральную Азию связывает многовековое братство

Опубликовано: 15:29, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Ильхам Алиев выступил на саммите лидеров стран Центральной Азии в Душанбе. Он рассказал о сотрудничестве Баку с регионом в различных сферах, а также о важности двусторонних связей.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял участие в саммите руководителей стран Центральной Азии, который проходит в Душанбе.

В ходе своего выступления он заявил, что Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства и общие культурные корни, которые служат прочным фундаментом для сотрудничества.

"Более 30 лет как независимые государства мы активно взаимодействуем как в двустороннем, так и многостороннем формате, поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, активно развиваем экономические отношения"

- Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что Азербайджан и Центральная Азия - единственный историко-культурный географический регион с растущей экономикой, демографией и политическим потенциалом, обладающий стратегическим значением в мировой политике.

сайт президента Азербайджана

Президент сообщил, что Азербайджан для стран региона является надежной транзитной страной на пути к европейским и турецким рынкам. Он также упомянул транзит в обратном направлении, добавив, что транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для стран ЦА.

В своей речи Ильхам Алиев сообщил, что сотрудничество Азербайджана с регионом заключается во взаимной торговле и инвестициях, показатели которых сегодня активно растут. Глава государства напомнил, что в 2022 года Азербайджан и Центральная Азия увеличили товарооборот более чем в 3 раза, а уже в этом году он вырос на 50%.

Кроме того, по словам руководителя страны, планируется реализовать проекты в различных сферах:

сельском хозяйстве,

машиностроении,

судостроении,

животноводстве,

садоводстве,

туризме.

сайт президента Азербайджана

"Мы видим интерес компаний из Центральной Азии к недавно созданной в Азербайджане Свободной экономической зоне Алят"

- Ильхам Алиев

Президент также заявил о завершении в 2024 году проекта модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Это, отметил Алиев, увеличит грузоперевозки с 1 до 5 млн т в год. Помимо этого, указал он, расширяются возможности торгового порта в Баку с 15 млн до 25 млн т.

Глава республики также сообщил, что проект "Цифровой шелковый путь", направленный на создание оптико-волоконной инфраструктуры, стал новой сферой сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии.