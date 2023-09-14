Ильхам Алиев: Азербайджан и Центральную Азию связывает многовековое братство

Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял участие в саммите руководителей стран Центральной Азии, который проходит в Душанбе.
В ходе своего выступления он заявил, что Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства и общие культурные корни, которые служат прочным фундаментом для сотрудничества.
"Более 30 лет как независимые государства мы активно взаимодействуем как в двустороннем, так и многостороннем формате, поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, активно развиваем экономические отношения"
- Ильхам Алиев
Глава государства отметил, что Азербайджан и Центральная Азия - единственный историко-культурный географический регион с растущей экономикой, демографией и политическим потенциалом, обладающий стратегическим значением в мировой политике.
Президент сообщил, что Азербайджан для стран региона является надежной транзитной страной на пути к европейским и турецким рынкам. Он также упомянул транзит в обратном направлении, добавив, что транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для стран ЦА.
В своей речи Ильхам Алиев сообщил, что сотрудничество Азербайджана с регионом заключается во взаимной торговле и инвестициях, показатели которых сегодня активно растут. Глава государства напомнил, что в 2022 года Азербайджан и Центральная Азия увеличили товарооборот более чем в 3 раза, а уже в этом году он вырос на 50%.
Кроме того, по словам руководителя страны, планируется реализовать проекты в различных сферах:
- сельском хозяйстве,
- машиностроении,
- судостроении,
- животноводстве,
- садоводстве,
- туризме.
"Мы видим интерес компаний из Центральной Азии к недавно созданной в Азербайджане Свободной экономической зоне Алят"
- Ильхам Алиев
Президент также заявил о завершении в 2024 году проекта модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Это, отметил Алиев, увеличит грузоперевозки с 1 до 5 млн т в год. Помимо этого, указал он, расширяются возможности торгового порта в Баку с 15 млн до 25 млн т.
Глава республики также сообщил, что проект "Цифровой шелковый путь", направленный на создание оптико-волоконной инфраструктуры, стал новой сферой сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии.