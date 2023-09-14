Алиев прилетел в Таджикистан

Опубликовано: 9:47, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Он примет участие в саммите лидеров стран Центральной Азии в качестве почетного гостя.

Самолет с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на борту совершил посадку в аэропорту Душанбе, сообщает пресс-служба главы государств.

В честь руководителя республики в воздушной гавани столицы Таджикистана был выстроен почетный караул. В аэропорту Ильхама Алиева встречали премьер Таджикистана и другие официальные лица.

Азербайджанский президент прибыл в Душанбе по приглашению таджикского лидера Эмомали Рахмона. Он примет участие в саммите глав стран Центральной Азии в качестве почетного гостя.

Стоит добавить, что мероприятие впервые пройдет с участием лидера страны, не входящей в регион.