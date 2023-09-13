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Саммит лидеров стран Центральной Азии пройдет с участием Ильхама Алиева

Саммит лидеров стран Центральной Азии пройдет с участием Ильхама Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев приедет в Таджикистан, где пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии. Саммит впервые пройдет с участием президента страны, не входящей в регион.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев совершит визит в Душанбе, где состоится саммит глав государств Центральной Азии 14-15 сентября, пишет пресс-служба МИД Таджикистана.

Алиев приедет в Душанбе в качестве почетного гостя. Саммит впервые пройдет с участием лидера страны, не входящей в регион.

"Президент Азербайджана примет участие в Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя"

- МИД Таджикистана

В рамках поездки, помимо выступления на саммите, пройдет двусторонняя встреча с таджикским лидером Эмомали Рахмоном.

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