Саммит лидеров стран Центральной Азии пройдет с участием Ильхама Алиева

Опубликовано: 20:48, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев приедет в Таджикистан, где пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии. Саммит впервые пройдет с участием президента страны, не входящей в регион.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев совершит визит в Душанбе, где состоится саммит глав государств Центральной Азии 14-15 сентября, пишет пресс-служба МИД Таджикистана.

Алиев приедет в Душанбе в качестве почетного гостя. Саммит впервые пройдет с участием лидера страны, не входящей в регион.

"Президент Азербайджана примет участие в Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя"

- МИД Таджикистана

В рамках поездки, помимо выступления на саммите, пройдет двусторонняя встреча с таджикским лидером Эмомали Рахмоном.