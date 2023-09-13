Саммит лидеров стран Центральной Азии пройдет с участием Ильхама Алиева

Ильхам Алиев приедет в Таджикистан, где пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии. Саммит впервые пройдет с участием президента страны, не входящей в регион.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев совершит визит в Душанбе, где состоится саммит глав государств Центральной Азии 14-15 сентября, пишет пресс-служба МИД Таджикистана.
Алиев приедет в Душанбе в качестве почетного гостя. Саммит впервые пройдет с участием лидера страны, не входящей в регион.
"Президент Азербайджана примет участие в Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя"
- МИД Таджикистана
В рамках поездки, помимо выступления на саммите, пройдет двусторонняя встреча с таджикским лидером Эмомали Рахмоном.