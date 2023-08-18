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Президент Таджикистана может посетить Азербайджан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Фото: официальный сайт президента Таджикистана
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев пригласил своего таджикского коллегу посетить Баку. Дата возможного визит Эмомали Рахмона в Азербайджан на данный момент неизвестна.

В пятницу, 18 августа, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и нового посла Таджикистана в стране Ильхома Абдурахмона. Об этом говорится на сайте президента АР.

В ходе беседы азербайджанский лидер отметил, что у него есть масса инициатив по дальнейшему расширению связей между странами в экономической, торговой и других областях.

В частности, он акцентировал внимание на том, что регионам Азербайджана и Таджикистана важно сотрудничать друг с другом, а также следует создавать прямые связи между городами.

Помимо этого, Ильхам Алиев пригласил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона посетить Баку.

В свою очередь, посол подчеркнул, что запуск рейсов Баку – Душанбе станет значимым подспорьем развитию туристического сотрудничества.

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