Президент Таджикистана может посетить Азербайджан

Опубликовано: 13:58, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Таджикистана

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев пригласил своего таджикского коллегу посетить Баку. Дата возможного визит Эмомали Рахмона в Азербайджан на данный момент неизвестна.

В пятницу, 18 августа, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и нового посла Таджикистана в стране Ильхома Абдурахмона. Об этом говорится на сайте президента АР.

В ходе беседы азербайджанский лидер отметил, что у него есть масса инициатив по дальнейшему расширению связей между странами в экономической, торговой и других областях.

В частности, он акцентировал внимание на том, что регионам Азербайджана и Таджикистана важно сотрудничать друг с другом, а также следует создавать прямые связи между городами.

Помимо этого, Ильхам Алиев пригласил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона посетить Баку.

В свою очередь, посол подчеркнул, что запуск рейсов Баку – Душанбе станет значимым подспорьем развитию туристического сотрудничества.